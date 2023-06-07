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Bloomberg: Китай вытесняет россию с рынка Казахстана

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Санкции против кремля трансформируют торговлю в Центральной Азии. Заместитель премьер-министра Казахстана заявил, что Китай вскоре станет главным торговым партнером, вытеснив с рынка россию, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: Китай вытесняет россию с рынка Казахстана

Детали

Серик Жумангарин, вице-премьер-министр Казахстана и министр торговли и интеграции, сказал, что к 2030 году объемы торговли его страны с Китаем затмят торговлю Казахстана с Европейским Союзом, состоящим из 27 стран, и вопрос нескольких лет, когда Китай догонит в этом главного партнера - россию.

В прошлом году товарооборот Казахстана с Китаем вырос примерно на треть и приблизился к 24 миллиардам долларов США. По данным казахстанского Бюро национальной статистики, он все еще отстает от объемов торговли с россией, которая прибавила чуть более 6% в 2022 году, примерно на 2 миллиарда долларов.

Но даже несмотря на то, что Казахстан заявил, что придерживается ограничений, введенных в качестве наказания за войну, он выступает против возглавляемой США кампании санкций, пишет издание. Видно, что торговля с россией растет после нападения на Украину в феврале 2022 года, отмечает Bloomberg.

"Мы не в периметре санкций и не поддерживаем их, особенно против наших основных торговых партнеров. Но мы придерживаемся этих санкций и будем придерживаться. И это чисто экономическая политика", - сказал Жумангарин. 

Хотя общий объем торговли с россией в прошлом квартале вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, по словам Жумангарина, волновые эффекты санкций заставили Казахстан приспособиться, начав реэкспортировать больше товаров, наращивать местное производство и тщательно контролировать движение товаров.

"Все группы санкционных товаров находятся под мониторингом", - сказал Жумангарин.

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Поскольку возможности торговли с россией сужаются, Казахстан смотрит на восток, в Китай и через Каспий в Иран, а затем в регион Персидского залива, Индию и другие страны.

"Китайское направление является приоритетным", - сказал Жумангарин.

На встрече с главой КНР Си Цзиньпином в прошлом месяце - во время первого личного саммита лидеров Центральной Азии в Китае - президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поставил цель почти удвоить торговлю с Китаем до 40 миллиардов долларов к 2030 году. По словам Жумангарина, китайские компании уже начали собирать автомобили в Казахстане, и ожидается, что вскоре к ним присоединятся другие автомобильные бренды, такие как Chery.

Тем временем Казахстан начал поставлять зерно в Китай и сейчас ведет переговоры по экспорту туда мяса. В дополнение к двум существующим железнодорожным терминалам, соединяющим Казахстан с Китаем, он строит еще один и планирует строительство четвертого, сказал Жумангарин.

Китай также заинтересовался торговым коридором, который пролегает через Казахстан из Юго-Восточной Азии в Грузию на Кавказе, создавая плацдарм для выхода в европейские страны. По словам Жумангарина, транскаспийский транспортный маршрут мог бы принять некоторые товары, перенаправляемые из россии, а также обеспечить дополнительный торговый трафик.

"Мы изучаем возможности Казахстана как транспортно-логистического хаба, и не только для россии или Беларуси. Есть более привлекательные рынки. Юго-Восточная Азия имеет огромный объем товаров, которые нужно перевезти в Европу", - сказал Жумангарин. 

По словам Жумангарина, теперь, когда россия больше не является пунктом назначения для некоторых казахстанских товаров, страна работает над диверсификацией поставок за счет поставок железной руды в Китай и ведет переговоры о начале поставок в Европу.

"Если Казахстан попадет под санкции, он может просто не выдержать давления. Казахстан не будет территорией, через которую можно обойти санкции", - сказал Жумангарин. 

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