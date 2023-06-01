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Президент Казахстану назвав Південну Корею "ключовим партнером" в Азії

Президент Казахстану назвав Південну Корею "ключовим партнером" в Азії

Київ • УНН

 • 390076 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер назвав Південну Корею "ключовим партнером" в Азії, інформує Astana Times, передає УНН.

Цитата

"Як ви знаєте, Південна Корея дуже важлива для нас як один із ключових партнерів в Азії. Ми високо цінуємо всі досягнення у нашій двосторонній співпраці", — сказав Токаєв у ході зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джином, який перебуває в Астані.

У заяві йдеться про те, що Токаєв підкреслив високу динаміку торговельних відносин між двома країнами, високо оцінивши обсяг двосторонньої торгівлі, який перевищив 6 мільярдів доларів.

Токаєв далі повідомив, що така динаміка є і в інвестиційно-технологічній співпраці, і в культурно-гуманітарних зв'язках.

"Ми маємо багато можливостей, які необхідно використати в майбутньому. Тому я вважаю, що цей візит є гарною нагодою для взаємного обміну думками з актуальних міжнародних питань. Казахстан та Південна Корея дотримуються спільних чи близьких позицій з основних міжнародних питань. Я вважаю, що у нас багато спільного, що зближує нас як на міжнародній арені, так і двосторонньому форматі", — сказав Токаєв.

Зі свого боку Джин передав вітання від президента Південної Кореї Юн Сук Йоля та підтвердив готовність "подальшого поглиблення партнерства з Казахстаном як на двосторонній, так і на регіональній основі".

"Ми розвиваємо тісні партнерські відносини не лише у традиційній сфері, а й у нових галузях, таких як цифрові технології, охорона здоров'я, енергетика та захист довкілля. Активна дипломатія між двома країнами є рушійною силою розвитку двосторонніх відносин", - сказав Пак Джин.

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