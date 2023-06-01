Президент Казахстана назвал Южную Корею "ключевым партнером" в Азии

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"Как вы знаете, Южная Корея очень важна для нас как один из ключевых партнеров в Азии. Мы высоко ценим все достижения в нашем двустороннем сотрудничестве", — сказал Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, который находится в Астане.

В заявлении говорится, что Токаев подчеркнул высокую динамику торговых отношений между двумя странами, высоко оценив объем двусторонней торговли, который превысил 6 миллиардов долларов.

Токаев далее сообщил, что такая динамика есть и в инвестиционно-технологическом сотрудничестве, и в культурно-гуманитарных связях.

"Мы имеем много возможностей, которые необходимо использовать в будущем. Поэтому я считаю, что этот визит является хорошей возможностью для взаимного обмена мнениями по актуальным международным вопросам. Казахстан и Южная Корея придерживаются общих или близких позиций по основным международным вопросам. Я считаю, что у нас много общего, что сближает нас как на международной арене, так и в двустороннем формате", — сказал Токаев.

В свою очередь Джин передал приветствие от президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и подтвердил готовность "дальнейшего углубления партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе".

"Мы развиваем тесные партнерские отношения не только в традиционной сфере, но и в новых областях, таких как цифровые технологии, здравоохранение, энергетика и защита окружающей среды. Активная дипломатия между двумя странами является движущей силой развития двусторонних отношений", - сказал Пак Джин.

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