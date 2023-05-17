Казахи все більше побоюються войовничості росії – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кількість казахів, які вважають, що сусідня росія може вторгнутися до країни, подвоїлося за останні шість місяців, показало опитування громадської думки, передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеного неурядовими організаціями MediaNet та PaperLab у період з 3 по 12 травня, майже 60% також нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують росію та 21,1% підтримують Україну.
Однак кількість людей, які вважають, що росія може також вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.
Майже третина респондентів заявила, що їхнє сприйняття росії погіршилося через війну, більше половини заявили, що воно не змінилося, і лише 4,7% заявили, що воно покращилося.
Доповнення
Центральноазіатська нація з населенням 20 мільйонів осіб має тісні історичні, економічні зв'язки та зв'язки у сфері безпеки з москвою, але зберігає нейтралітет в українській війні, відмовляючись визнати анексію росією частини території України.
У Казахстані проживає близько 3 мільйонів етнічних росіян, і в нього найдовший у світі безперервний сухопутний кордон із рф.