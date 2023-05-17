Детали

Согласно опросу 1100 респондентов, проведенного неправительственными организациями MediaNet и PaperLab в период с 3 по 12 мая, почти 60% также нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают россию и 21,1% поддерживают Украину.

Однако количество людей, которые считают, что россия может также вторгнуться в Казахстан, выросло с 8,3% в предыдущем опросе до 15%.

Почти треть респондентов заявила, что их восприятие россии ухудшилось из-за войны, более половины заявили, что оно не изменилось, и только 4,7% заявили, что оно улучшилось.

Дополнение

Центральноазиатская нация с населением 20 миллионов человек имеет тесные исторические, экономические связи и связи в сфере безопасности с москвой, но сохраняет нейтралитет в украинской войне, отказываясь признать аннексию россией части территории Украины.

В Казахстане проживает около 3 миллионов этнических русских, и у него самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница с рф.