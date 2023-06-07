Bloomberg: Китай витісняє росію з ринку Казахстану

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Серік Жумангарін, віце-прем'єр-міністр Казахстану і міністр торгівлі та інтеграції, сказав, що до 2030 року обсяги торгівлі його країни з Китаєм затьмарять торгівлю Казахстану з Європейським Союзом, що складається з 27 країн, і питання кількох років, коли Китай наздожене в цьому головного партнера - росію.

Минулого року товарообіг Казахстану з Китаєм зріс приблизно на третину і наблизився до 24 мільярдів доларів США. За даними казахстанського Бюро національної статистики, вона все ще відстає від обсягів торгівлі з росією, яка додала трохи більше ніж 6% у 2022 році, приблизно на 2 мільярди доларів.

Але навіть попри те, що Казахстан заявив, що дотримується обмежень, запроваджених як покарання за війну, він виступає проти очолюваної США кампанії санкцій, пише видання. Видно, що торгівля з росією зростає після нападу на Україну в лютому 2022 року, зазначає Bloomberg.

"Ми не в периметрі санкцій і не підтримуємо їх, особливо проти наших основних торговельних партнерів. Але ми дотримуємося цих санкцій і будемо дотримуватися. І це суто економічна політика", - сказав Жумангарін.

Хоча загальний обсяг торгівлі з росією в минулому кварталі зріс на 10% порівняно з попереднім роком, за словами Жумангаріна, хвильові ефекти санкцій змусили Казахстан пристосуватися, почавши реекспортувати більше товарів, нарощувати місцеве виробництво і ретельно контролювати рух товарів.

"Усі групи санкційних товарів перебувають під моніторингом", - сказав Жумангарін.

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Оскільки можливості торгівлі з росією звужуються, Казахстан дивиться на схід, на Китай і через Каспій на Іран, а потім до регіон Перської затоки, Індію та інші країни.

"Китайський напрямок є пріоритетним", - сказав Жумангарін.

На зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном минулого місяця - під час першого особистого саміту лідерів Центральної Азії в Китаї - президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поставив мету майже подвоїти торгівлю з Китаєм до 40 мільярдів доларів до 2030 року. За словами Жумангаріна, китайські компанії вже почали збирати автомобілі в Казахстані, і очікується, що невдовзі до них приєднаються інші автомобільні бренди, такі як Chery.

Тим часом Казахстан почав постачати зерно до Китаю і зараз веде переговори щодо експорту туди м'яса. На додаток до двох існуючих залізничних терміналів, що з'єднують Казахстан з Китаєм, він будує ще один і планує будівництво четвертого, сказав Жумангарін.

Китай також зацікавився торговим коридором, який пролягає через Казахстан з Південно-Східної Азії до Грузії на Кавказі, створюючи плацдарм для виходу до європейських країн. За словами Жумангаріна, транскаспійський транспортний маршрут міг би прийняти деякі товари, що перенаправляються з росії, а також забезпечити додатковий торговельний трафік.

"Ми вивчаємо можливості Казахстану як транспортно-логістичного хабу, і не тільки для росії чи білорусі. Є більш привабливі ринки. Південно-Східна Азія має величезний обсяг товарів, які потрібно перевезти до Європи", - сказав Жумангарін.

За словами Жумангаріна, тепер, коли росія більше не є пунктом призначення для деяких казахстанських товарів, країна працює над диверсифікацією поставок за рахунок поставок залізної руди до Китаю і веде переговори про початок поставок до Європи.

"Якщо Казахстан потрапить під санкції, він може просто не витримати тиску. Казахстан не буде територією, через яку можна обійти санкції", - сказав Жумангарін.

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