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15 марта, 19:03 • 94976 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126522 просмотра

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Санкции нужны уже сейчас: Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров

Киев • УНН

 • 10528 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны будут санкции против РФ, когда наша страна “не будет иметь границ или экономики”. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Нам не нужны санкции, когда у нас не будет границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - сказал он.

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Детали

Зеленский добавил, что санкции нужно применять сейчас, а не после агрессии.

Добавим

Во время своего выступления Зеленский также заявил, что Украина передавала согласительные списки для обмена пленными, однако этот процесс был заблокирован.

Он заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.

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