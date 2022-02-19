Санкції потрібні вже зараз: Зеленський розповів, чого Україна очікує від партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні будуть санкції проти РФ, коли наша країна “не матиме коронів чи економіки”. Про це голова держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції, передає кореспондент УНН.
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"Нам не потрібні санкції, коли ми не матимемо кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати перелік. Головне бажання", - сказав він.
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Зеленський додав, що санкції потрібно застосовувати зараз, а не після агресії.
Додамо
Під час свого виступу Зеленський також заявив, що Україна передавала погоджувальні списки для обміну полоненими, однак цей процес було заблоковано.
Також він заявив про ініціювання консультації з приводу Будапештського меморандуму.