Україна передавала списки полонених для обміну, однак процес був заблокований - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна передавала погоджувальні списки для обміну полоненими, однак цей процес було заблоковано. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки, передає УНН.
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“Заблоковано вирішення всіх гуманітарних питань. Ще 2 роки тому я підписав закон про безумовний допуск представників гуманітарних організацій до утримуваних осіб, але на тимчасово-окупованих територіях їх просто не пускають. Після двох обмінів полоненими цей процес заблоковано. Хоча Україна передавала погоджувальні списки”, - заявив Зеленський.
Деталі
Він додав, що відкриті Україною у листопаді 2020 року два КПВВ у Луганській області так і не запрацювали.
“Україна робить все можливе, щоб зрушити обговорення політичних питань. У Тристоронній контактній групі у Мінському процесі лежать пропозиції, драфти законів, але все заблоковано та ніхто про них не говорить. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Разом з тим, це не означає, що пошуки миру обмежені виключно ними. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах на усіх майданчиках”, - наголосив голова держави.
Контекст
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.