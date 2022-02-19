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Украина передавала списки пленных для обмена, однако процесс был заблокирован - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина передавала согласительные списки для обмена пленными, однако этот процесс был заблокирован. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Цитата

“Заблокировано решение всех гуманитарных вопросов. Еще 2 года назад я подписал закон о безусловном допуске представителей гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, но на временно-оккупированных территориях их просто не пускают. После двух обменов пленными этот процесс заблокирован. Хотя Украина передавала согласительные списки”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что открытые Украиной в ноябре 2020 года два КПВВ в Луганской области так и не заработали.

“Украина делает все возможное, чтобы сдвинуть обсуждение политических вопросов. В Трехсторонней контактной группе в Минском процессе лежат предложения, драфты законов, но все заблокировано и никто о них не говорит. Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс. Вместе с тем, это не значит, что поиски мира ограничены исключительно ими. Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах на всех площадках”, - подчеркнул глава государства.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.

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