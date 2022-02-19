Украина передавала списки пленных для обмена, однако процесс был заблокирован - Зеленский

Цитата

“Заблокировано решение всех гуманитарных вопросов. Еще 2 года назад я подписал закон о безусловном допуске представителей гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, но на временно-оккупированных территориях их просто не пускают. После двух обменов пленными этот процесс заблокирован. Хотя Украина передавала согласительные списки”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что открытые Украиной в ноябре 2020 года два КПВВ в Луганской области так и не заработали.

“Украина делает все возможное, чтобы сдвинуть обсуждение политических вопросов. В Трехсторонней контактной группе в Минском процессе лежат предложения, драфты законов, но все заблокировано и никто о них не говорит. Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс. Вместе с тем, это не значит, что поиски мира ограничены исключительно ими. Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах на всех площадках”, - подчеркнул глава государства.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.