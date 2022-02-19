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Зеленський ініціював скликати консультації у рамках Будапештського меморандуму

Зеленський ініціював скликати консультації у рамках Будапештського меморандуму

Київ • УНН

 • 11722 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання консультації з приводу Будапештського меморандуму. Про це голова держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Цитата

“Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів”, - заявив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру в Україні.

Довідково

Будапештський меморандум підписали Україна, США, Британія та Росія 5 грудня 1994. Він передбачає гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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