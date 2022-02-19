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Віце-президент США: союзники НАТО підготували пакет серйозних санкцій проти Росії

Віце-президент США: союзники НАТО підготували пакет серйозних санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 20334 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Союзники НАТО підготували пакет найсерйозніших санкцій проти Росії, які будуть введені, якщо РФ продовжить діяти в тому ж ключі, що і на даному етапі на адресу України. Про це заявила віце-президент США Камала Харріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Росія продовжує звужувати вікно можливостей до діалогу, заявляючи в той же час, що готова до нього. Якщо вона продовжить діяти в тому ж ключі, то ми, союзники по НАТО накладемо серйозні, дієві санкції на Росію. Ми підготували пакет заходів, вони будуть жорсткими", - заявила Харріс.

Деталі

За словами віце-президента США, санкції, підготовлені разом з союзниками НАТО, будуть спрямовані проти російських фінансових інститутів, ключових сфер економіки і промисловості, що завдасть серйозного удару по економіці Росії.

"Президент США Джо Байден з самого початку загострення ситуації навколо України разом з союзниками по НАТО спільно виступали з конкретними пропозиціями до Росії, намагалися вести конструктивний діалог, закликали до переговорів. Але дії Москви на адресу України є "роботою за методичкою", - зазначила Харріс.

Додамо

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила на конференції з безпеки в Мюнхені, що санкції щодо Росії, які країни Заходу планують ввести в разі її вторгнення в Україну, торкнуться енергетичного сектора і високих технологій.

НАТО в черговий раз закликає Російську Федерацію відвести свої війська від українських кордонів. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції з безпеки в Мюнхені, це стане першим важливим кроком для того, щоб знайти вирішення конфлікту.

Контекст

15 і 16 лютого лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів і з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена і її союзники заперечують заяви Москви про відвід військ.

18 лютого в Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: що десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися з аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії і про відведення танків.

У Збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил, в яких беруть участь майже всі військові округи, флоти і ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".

Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі.

Українські Національні Новини

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