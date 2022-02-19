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Вице-президент США: союзники НАТО подготовили пакет серьезнейших санкций против России

Вице-президент США: союзники НАТО подготовили пакет серьезнейших санкций против России

Киев • УНН

 • 20333 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Союзники НАТО подготовили пакет серьезнейших санкций против России, которые будут введены, если РФ продолжит действовать в том же ключе, что и на данном этапе в адрес Украины. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя в то же время, что готова к нему. Если она продолжит действовать в том же ключе, то мы, союзники по НАТО наложим серьезнейшие, действенные санкции на Россию. Мы подготовили пакет мер, они будут жесткими", - заявила Харрис.

Детали

По словам вице-президента США, санкции, подготовленные вместе с союзниками НАТО, будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности, что нанесет серьезный удар по экономике России.

“Президент США Джо Байден с самого начала обострения ситуации вокруг Украины вместе с союзниками по НАТО совместно выступали с конкретными предложениями к России, пытались вести конструктивный диалог, призывали к переговорам. Но действия Москвы в адрес Украины являются "работой по методичке", - отметила Харрис.

Добавим

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности в Мюнхене, что санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее вторжения в Украину, коснутся энергетического сектора и высоких технологий.

НАТО в очередной раз призывает Российскую Федерацию отвести свои войска от украинских границ. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, это станет первым важным шагом для того, чтобы найти решение конфликта.

Контекст

15 и 16 февраля февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и ее союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.

18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: что десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались с аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России и об отводе танков.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.

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