Санкционный миллиардер Усманов приостановил свои обязанности президента Международной федерации фехтования
Киев • УНН
российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования. Это произошло после его переизбрания на должность 30 ноября, где он получил 120 голосов.
российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По словам Усманова, это решение было принято "в пользу организации", чтобы обеспечить стабильную работу Международной федерации фехтования.
Напомним
Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США и Украины из-за его связей с российскими властями. Несмотря на это, в октябре 71-летний бизнесмен снова выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIE и получил значительную поддержку - 103 из 156 стран-членов, в том числе из нескольких стран ЕС.
30 ноября Усманов был избран на пост президента во время заседания в Ташкенте. Он получил 120 голосов, тогда как его оппонент, шведский фехтовальщик Отто Дракенберг, получил лишь 26 голосов.
Международную федерацию фехтования возглавил российско-узбекский миллиардер усманов30 нояб. 2024, 13:57 • 21742 просмотра