Международную федерацию фехтования возглавил российско-узбекский миллиардер усманов
Киев • УНН
На конгрессе в Ташкенте Алишер Усманов получил 120 голосов на выборах президента Международной федерации фехтования. Миллиардер с состоянием в $14,4 млрд является значительным донором международного фехтования через свой благотворительный фонд.
Избран президент Международной федерации фехтования. Им стал российско-узбекский миллиардер усманов.
71-летний мужчина получил 120 голосов на выборах в Ташкенте (Узбекистан).
Передає УНН із поселянням на Spiegel.
Президентом Международной федерации фехтования на конгрессе организации в столице Узбекистана Ташкенте в субботу 30 ноября был избран российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов.
71-летний мужчина получил 120 голосов.
Состояние усманова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 14,4 миллиарда долларов он заработал свое состояние в горнодобывающей отрасли, промышленности, телекоммуникациях и СМИ. Через свой благотворительный фонд он является крупным донором международного фехтования.
Результат в пользу усманова был предсказуем, пишет Spiegel.
Он уже заранее высказался о явном большинстве в свою пользу. После выборов он сам отреагировал "благодарным за доверие FIE", заявив в пресс-релизе, что" не может игнорировать ""мнения более 100 ассоциаций, которые поддержали мое выдвижение".
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