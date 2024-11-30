Международную федерацию фехтования возглавил российско-узбекский миллиардер усманов

Избран президент Международной федерации фехтования. Им стал российско-узбекский миллиардер усманов.

71-летний мужчина получил 120 голосов на выборах в Ташкенте (Узбекистан).

Передає УНН із поселянням на Spiegel.

Президентом Международной федерации фехтования на конгрессе организации в столице Узбекистана Ташкенте в субботу 30 ноября был избран российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов.

71-летний мужчина получил 120 голосов.

Состояние усманова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 14,4 миллиарда долларов он заработал свое состояние в горнодобывающей отрасли, промышленности, телекоммуникациях и СМИ. Через свой благотворительный фонд он является крупным донором международного фехтования.

Результат в пользу усманова был предсказуем, пишет Spiegel.

Он уже заранее высказался о явном большинстве в свою пользу. После выборов он сам отреагировал "благодарным за доверие FIE", заявив в пресс-релизе, что" не может игнорировать ""мнения более 100 ассоциаций, которые поддержали мое выдвижение".

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