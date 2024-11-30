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Международную федерацию фехтования возглавил российско-узбекский миллиардер усманов

Международную федерацию фехтования возглавил российско-узбекский миллиардер усманов

Киев  •  УНН

 • 4563 просмотра

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На конгрессе в Ташкенте Алишер Усманов получил 120 голосов на выборах президента Международной федерации фехтования. Миллиардер с состоянием в $14,4 млрд является значительным донором международного фехтования через свой благотворительный фонд.

Избран президент Международной федерации фехтования. Им стал российско-узбекский миллиардер усманов.

71-летний мужчина получил 120 голосов на выборах в Ташкенте (Узбекистан).

Передає УНН із поселянням на Spiegel.  

Президентом Международной федерации фехтования на конгрессе организации в столице Узбекистана Ташкенте в субботу 30 ноября был избран российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов.

 71-летний мужчина получил 120 голосов.

Состояние усманова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 14,4 миллиарда долларов он заработал свое состояние в горнодобывающей отрасли, промышленности, телекоммуникациях и СМИ. Через свой благотворительный фонд он является крупным донором международного фехтования.

Результат в пользу усманова был предсказуем, пишет Spiegel.

Он уже заранее высказался о явном большинстве в свою пользу. После выборов он сам отреагировал "благодарным за доверие FIE", заявив в пресс-релизе, что" не может игнорировать ""мнения более 100 ассоциаций, которые поддержали мое выдвижение".

Активы российского олигарха Усманова на более 2 млрд грн взыскали в пользу Украины26 сент. 2024, 13:05 • 13533 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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