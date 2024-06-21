Президент Молдовы подписала указ о начале переговоров по вступлению Республики Молдова в Европейский Союз.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС, пишет УНН.
Детали
"Сегодня я подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Стать членом ЕС - это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан. Желаем нашей делегации успехов во время официального начала переговоров в Люксембурге на следующей неделе", - указала президент Молдовы в X.
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