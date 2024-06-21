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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Санду підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС

Київ • УНН

 • 16902 перегляди

Президент Молдови підписала указ про початок переговорів щодо вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу.

Санду підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що підписала указ про початок переговорів щодо вступу країни до ЄС, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні я підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС. Стати членом ЄС – це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", - вказала президентка Молдови у X.

Рада ЄС погодила старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою: заплановано почати до головування Угорщини21.06.24, 13:48 • 160965 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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