Санду підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС
Київ • УНН
Президент Молдови підписала указ про початок переговорів щодо вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу.
Президент Молдови Майя Санду повідомила, що підписала указ про початок переговорів щодо вступу країни до ЄС, пише УНН.
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"Сьогодні я підписала указ про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС. Стати членом ЄС – це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", - вказала президентка Молдови у X.
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