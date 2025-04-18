Горячее всего - на Покровском направлении: там состоялась треть боев сегодня
Киев • УНН
Более трети из 65 боев на фронте 18 апреля состоялось на Покровском направлении. ВСУ сдерживают натиск врага и отбили 22 атаки оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются.
Более трети из 65 боев на фронте сегодня произошло на Покровском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 18 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 65. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Проходы, Прогресс, Студенок, Сосновка, Заруцкое, Поповка, Шалыгино, Васильевское Сумской области, также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Угроиды, Туръя, Краснополье, Петрушовка, Малая Рыбица Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызового.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Ямполевка, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском направлении враг дважды пытался продвигаться вперед в районе Часового Яра и западнее Андреевки.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. Четыре атаки продолжаются, девять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка и в направлениях Александрополя, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 22 атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Вольного Поля и в направлении Одрадного, продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись Зеленое Поле, Мирное и Новополь.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Щербаков. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.
На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не произошло, сообщили в Генштабе.
"В Курской области украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла 12 ударов, сбросив при этом 20 КАБ. Кроме того, враг совершил 134 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сводке.
ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов18.04.25, 08:01 • 3698 просмотров