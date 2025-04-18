Найгарячіше - на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 10644 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

13:41 • 25413 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

13:23 • 45131 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 50763 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 89691 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 83825 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 138512 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 52621 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 126138 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 81480 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2.8м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124731 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52539 перегляди

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

18 квітня, 09:36 • 56433 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38435 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61078 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 10670 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61440 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 125095 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 138523 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 126147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

15:22 • 9550 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

13:58 • 12386 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

13:19 • 13599 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38673 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52770 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Найгарячіше - на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

Київ • УНН

 • 5586 перегляди

Понад третина з 65 боїв на фронті 18 квітня відбулася на Покровському напрямку. ЗСУ стримують натиск ворога та відбили 22 атаки окупантів, ще два боєзіткнення тривають.

Найгарячіше - на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

Понад третина з 65 боїв на фронті сьогодні сталося на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 65. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Проходи, Прогрес, Студенок, Соснівка, Заруцьке, Попівка, Шалигине, Василівське Сумської області, також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Надія, Ямполівка, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався просуватися вперед у районі Часового Яру та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. Чотири атаки тривають, дев’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка та в напрямках Олександрополя, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Щербаків. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не відбулося, повідомили у Генштабі.

"В Курській області українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала 12 ударів, скинувши при цьому 20 КАБ. Крім того, ворог здійснив 134 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів18.04.25, 08:01 • 3906 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Харків
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09