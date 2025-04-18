Найгарячіше - на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

Понад третина з 65 боїв на фронті сьогодні сталося на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 65. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Проходи, Прогрес, Студенок, Соснівка, Заруцьке, Попівка, Шалигине, Василівське Сумської області, також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Надія, Ямполівка, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався просуватися вперед у районі Часового Яру та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. Чотири атаки тривають, дев’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка та в напрямках Олександрополя, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Щербаків. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не відбулося, повідомили у Генштабі.

"В Курській області українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала 12 ударів, скинувши при цьому 20 КАБ. Крім того, ворог здійснив 134 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів