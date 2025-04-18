ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 530 російських солдатів, 8 танків, 88 артилерійських систем та 40 ББМ ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 938970 (+1530) осіб ліквідовано

танків ‒ 10662 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40)

артилерійських систем ‒ 26530 (+88)

РСЗВ ‒ 1367 (+1)

засоби ППО ‒ 1136 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33065 (+140)

крилаті ракети ‒ 3145 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44954 (+312)

спеціальна техніка ‒ 3858 (+51)

Нагадаємо

Протягом 17 квітня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, задіяв дрони-камікадзе та здійснив обстріли.

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