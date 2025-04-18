ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1530 російських військових, а також знищили 8 танків та велику кількість артилерійських систем і ББМ ворога. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку.
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 530 російських солдатів, 8 танків, 88 артилерійських систем та 40 ББМ ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 938970 (+1530) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10662 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40)
- артилерійських систем ‒ 26530 (+88)
- РСЗВ ‒ 1367 (+1)
- засоби ППО ‒ 1136 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33065 (+140)
- крилаті ракети ‒ 3145 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44954 (+312)
- спеціальна техніка ‒ 3858 (+51)
Нагадаємо
Протягом 17 квітня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, задіяв дрони-камікадзе та здійснив обстріли.
росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині18.04.25, 02:53 • 1986 переглядiв