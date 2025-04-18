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ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів

Київ • УНН

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За минулу добу українські військові ліквідували 1530 російських військових, а також знищили 8 танків та велику кількість артилерійських систем і ББМ ворога. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку.

ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 530 російських солдатів, 8 танків, 88 артилерійських систем та 40 ББМ ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 938970 (+1530) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10662 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40)
        • артилерійських систем ‒ 26530 (+88)
          • РСЗВ ‒ 1367 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1136 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33065 (+140)
                    • крилаті ракети ‒ 3145 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44954 (+312)
                            • спеціальна техніка ‒ 3858 (+51)

                              Нагадаємо

                              Протягом 17 квітня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, задіяв дрони-камікадзе та здійснив обстріли.

                              росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині18.04.25, 02:53 • 1986 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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