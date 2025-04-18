ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 530 российских солдат, 8 танков, 88 артиллерийских систем и 40 ББМ врага. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 938970 (+1530) человек ликвидировано

танков ‒ 10662 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40)

артиллерийских систем ‒ 26530 (+88)

РСЗО ‒ 1367 (+1)

средства ПВО ‒ 1136 (+1)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33065 (+140)

крылатые ракеты ‒ 3145 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44954 (+312)

специальная техника ‒ 3858 (+51)

Напомним

В течение 17 апреля на фронте состоялось 114 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, задействовал дроны-камикадзе и совершил обстрелы.

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