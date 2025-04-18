ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1530 российских военных, а также уничтожили 8 танков и большое количество артиллерийских систем и ББМ врага. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении.
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 530 российских солдат, 8 танков, 88 артиллерийских систем и 40 ББМ врага. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 938970 (+1530) человек ликвидировано
- танков ‒ 10662 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40)
- артиллерийских систем ‒ 26530 (+88)
- РСЗО ‒ 1367 (+1)
- средства ПВО ‒ 1136 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33065 (+140)
- крылатые ракеты ‒ 3145 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44954 (+312)
- специальная техника ‒ 3858 (+51)
Напомним
В течение 17 апреля на фронте состоялось 114 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, задействовал дроны-камикадзе и совершил обстрелы.
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