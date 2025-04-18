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ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1530 российских военных, а также уничтожили 8 танков и большое количество артиллерийских систем и ББМ врага. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении.

ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 530 российских солдат, 8 танков, 88 артиллерийских систем и 40 ББМ врага. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 938970 (+1530) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10662 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40)
        • артиллерийских систем ‒ 26530 (+88)
          • РСЗО ‒ 1367 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1136 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33065 (+140)
                    • крылатые ракеты ‒ 3145 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44954 (+312)
                            • специальная техника ‒ 3858 (+51)

                              Напомним

                              В течение 17 апреля на фронте состоялось 114 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, задействовал дроны-камикадзе и совершил обстрелы.

                              россияне продвинулись возле Разлива и Константинополя в Донецкой области18.04.25, 02:53 • 1944 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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