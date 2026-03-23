Самое главное, чтобы он был в Украине - Зеленский о желании сына стать военным в начале войны
Киев • УНН
Президент назвал выбор сына его личным делом. Главным условием для будущего ребенка Владимир Зеленский считает пребывание в пределах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание его 13-летнего сына стать военным в начале войны, отметив, что "это его выбор", добавив, что самое главное, чтобы он был в Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью BBC, передает УНН.
Детали
Журналистка вспомнила слова первой леди Елены Зеленской, которая рассказывала, что их сын хотел стать военным в начале войны. Корреспондентка поинтересовалась у Президента, как он к этому относится, на что Зеленский ответил: "Это исключительно его выбор – кем быть. Для меня самое главное, чтобы он был в Украине".
