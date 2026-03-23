Найголовніше, щоб він був в Україні - Зеленський про бажання сина стати військовий на початку війни
Київ • УНН
Президент назвав вибір сина його особистою справою. Головною умовою для майбутнього дитини Володимир Зеленський вважає перебування в межах України.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання його 13-річного сина стати військовим на початку війни, зазначивши, що "це його вибір", додавши, що найголовніше, щоб він був в Україні. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
Деталі
Журналістка пригадала слова першої леді Олени Зеленської, яка розповідала, що їх син хотів стати військовим на початку війни. Кореспондентка поцікавилася в Президента, як він до цього ставиться, на що Зеленський відповів: "Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні".
