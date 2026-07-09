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Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности

Киев • УНН

 • 5542 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил, что саммит НАТО в Анкаре стал одним из самых успешных для Украины, несмотря на опасения по поводу позиции Трампа. Он отметил конструктивную риторику президента США и практические решения, в частности касательно лицензии на Patriot.

Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности

Саммит НАТО в Анкаре стал одним из самых успешных для Украины за последнее время. Несмотря на опасения по поводу позиции президента США Дональда Трампа и возможных противоречий внутри Альянса, встреча завершилась рядом важных политических и практических решений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Олег Лесной.

Саммит превзошел даже самые оптимистичные ожидания

Политолог подчеркивает, что еще накануне саммита существовали серьезные опасения как по поводу поведения Дональда Трампа, так и по поводу возможных расколов внутри НАТО. В то же время итоги встречи, по его словам, оказались намного лучше, чем прогнозировали даже самые оптимистично настроенные эксперты.

Это тот саммит, который превзошел, пожалуй, даже самые позитивные ожидания. Было много психологических моментов, из-за которых казалось, что отдельные решения просто невозможны. Мы все видели, с каким настроением Дональд Трамп приехал на саммит и насколько его первоначальная риторика выглядела не слишком конструктивной. Но уже по итогам встречи он фактически постоянно говорил о единстве Альянса. Это была совсем другая тональность. В украинском вопросе он также продемонстрировал конструктивную позицию, положительно высказывался и о Президенте Украины, и о его команде, и о самом государстве. Его риторика не могла не вызвать положительного восприятия

 - сказал Лесной.

По словам эксперта, не менее важными стали и практические результаты саммита, которые могут повлиять на дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества.

Если смотреть на конкретные результаты, то они действительно много обещают. Уже само появление темы лицензии на производство Patriot в Украине означает качественное изменение в отношениях с Соединенными Штатами. Понятно, что еще нужно пройти путь от политического заявления до практической реализации, но сам факт таких переговоров очень показателен. То же самое касается американской заинтересованности украинскими беспилотниками. Президент США дал им высокую оценку, а еще совсем недавно подобная риторика выглядела почти невозможной. Это демонстрирует изменение отношения к украинскому военно-промышленному комплексу

- отметил он.

НАТО сохранило единство, несмотря на пессимистические прогнозы

Лесной обратил внимание, что перед саммитом немало экспертов прогнозировали возможную фрагментацию НАТО или даже существенное дистанцирование США от европейских союзников. Однако эти сценарии не оправдались.

До начала саммита было очень много опасений. Говорили даже о возможной фрагментации НАТО, о появлении разных групп государств внутри Альянса - тех, кто выполняет финансовые обязательства, и тех, кто нет. Этого не произошло. Так же были прогнозы, что Соединенные Штаты фактически отойдут в сторону и перестанут играть ключевую роль. Частично роль Европы действительно возрастает, но никакой открытой конфронтации между США и другими союзниками мы не увидели. А это очень важно и для безопасности Украины, и для безопасности всей Европы

- отметил эксперт.

Отдельно он подчеркнул, что финансовые решения саммита стали важным сигналом как для Украины, так и для России.

Финансовая поддержка, которая была подтверждена еще до саммита и во время него, имеет огромное значение. Это не только средства от НАТО, но и двусторонние договоренности, новые пакеты помощи, в частности от Канады и других партнеров. Это сигнал и нам, и России, что поддержка Украины не прекращается, она уже запланирована на перспективу. Именно это сегодня имеет стратегическое значение

 - добавил Лесной.

Прекращение огня без гарантий безопасности лишь даст России время

Во время разговора отдельное внимание уделили дискуссиям о возможном прекращении огня уже этой осенью. По мнению политолога, такая логика может быть опасной. Он объясняет, что сам факт паузы в боевых действиях не гарантирует мира, если не будет существовать эффективных механизмов сдерживания России.

Я много думал над этой логикой – мол, нужно любой ценой до осени прекратить огонь, чтобы не допустить новой масштабной мобилизации в России. Но, на мой взгляд, это ошибочный подход. Если прекращение огня не сопровождается реальными гарантиями безопасности, то что помешает Путину использовать это время для восстановления армии, ремонта техники, накопления ресурсов и проведения той же мобилизации? Абсолютно ничего. Он просто сделает это уже без активных боевых действий

- сказал Лесной.

В то же время он подчеркнул, что Украина также не должна терять темп развития собственной оборонной промышленности.

В эту игру могут играть двое. Мы тоже не будем сидеть сложа руки. Мы будем продолжать инвестировать в собственную оборону, наращивать производство, развивать собственные возможности. Именно поэтому сейчас очень важно не потерять инициативу

- подчеркнул эксперт.

Украина получила уникальное "окно возможностей"

Лесной считает, что нынешняя ситуация впервые за долгое время играет на руку Украине. По его словам, именно успешные дальнобойные удары по территории России изменили отношение западных партнеров к перспективам войны.

Сегодня у нас есть окно возможностей. Именно успешные удары по российской территории стали одной из причин, почему Запад начал смотреть на Украину совершенно иначе. Еще несколько месяцев назад все говорили только о сложной ситуации, а сейчас Украина демонстрирует, что даже в таких условиях остается сильным государством, способным вести современную войну. Россияне не могут достичь тех результатов, на которые рассчитывали, именно потому, что украинская армия не позволяет им этого сделать

- отметил политолог.

В то же время он подчеркнул, что стремление к миру не противоречит необходимости продолжать военное давление.

Говорить, что Украине мир не нужен, неправильно. Мы стремимся к миру. Но мы стремимся к такому миру, который будет достигнут через принуждение агрессора, а не через нашу слабость. То, что сейчас делает Украина, уже влияет не только на позицию России, но и на позицию наших партнеров. Не случайно на саммите НАТО многие политики говорили, что именно украинские удары изменили подход Кремля и заставили Россию пересматривать собственные требования

- сказал Лесной.

По его словам, сейчас важно не остановиться преждевременно.

Если сегодня можно давить - нужно давить. Это подтверждают и военные, и даже отдельные российские эксперты, которые признают, что удары по топливной инфраструктуре имеют очень серьезный психологический и экономический эффект. Бензин - это не только возможность заправить автомобиль. Это логистика, цены, перевозки, экономика, производство. Это гораздо более широкий вопрос

- подчеркнул он.

Задержка звонка Трампа Путину может быть показательной

Политолог обратил внимание еще на один важный политический сигнал - после саммита Дональд Трамп не поспешил позвонить Владимиру Путину, хотя ранее подобные контакты происходили почти сразу.

Мы, конечно, не знаем всей логики Дональда Трампа, но сам факт того, что после саммита не произошло мгновенного звонка Путину, уже выглядит показательным. Раньше между подобными контактами проходили буквально минуты. Сейчас этого не произошло. Это не значит, что разговора не будет вообще, но очевидно, что его контекст уже совсем другой

- считает Лесной.

Передача слова Рубио по ударам по России стала позитивным сигналом

Эксперт также обратил внимание на момент во время общения Дональда Трампа с журналистами, когда вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам фактически комментировал госсекретарь США Марко Рубио.

Мне кажется очень показательным, что именно Марко Рубио ответил на вопрос об украинских ударах по территории России. Он очень четко объяснил американскую позицию, а Дональд Трамп фактически ее поддержал, добавив, что такая эскалация может привести к прекращению войны. Если эта позиция будет подтверждена конкретными действиями, это будет означать, что Украина движется правильным путем. А то, что Трамп начинает делегировать такие вопросы своим людям, тоже выглядит позитивным сигналом. Я давно не помню подобной модели поведения с его стороны

 - резюмировал Лесной.

Зеленский хочет завершить войну и перейти к восстановлению Украины - Трамп08.07.26, 17:55 • 4688 просмотров

Андрей Тимощенков

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