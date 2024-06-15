Завершилось первое пленарное заседание Глобального саммита мира в Швейцарии. После заседания лидеры государств сделали исторический совместный снимок, сообщает УНН.

Детали

Вступительное слово на первом заседании Саммита мира взяла Президент Швейцарии Виола Амхерд. После нее выступил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский во время выступления заявил, что тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей россии.

После чего выступили с речами другие лидеры стран. В частности, представители стран ЕС, США и Японии.

После заседания участники Саммита мира сделали совместное фото.

Дополнение

Как указал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.

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