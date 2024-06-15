Саміт миру: завершилось перше пленарне засідання
Київ • УНН
Лідери держав взяли участь у першому пленарному засіданні Глобального саміту миру в Швейцарії.
Завершилось перше пленарне засідання Глобального саміту миру в Швейцарії. Після засідання лідери держав зробили історичний спільний знімок, повідомляє УНН.
Деталі
Вступне слово на першому засіданні Саміту миру взяла Президентка Швейцарії Віола Амхерд. Після неї виступив глава української держави Володимир Зеленський.
Зеленский під час виступу заявив, що тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.
Після чого виступили з промовами інші лідери країн. Зокрема, представники країн ЄС, США та Японії.
Після засідання учасники Саміту миру зробили спільне фото.
Доповнення
Як вказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.
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