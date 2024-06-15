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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7214 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Шольц пояснив, що може призвести до замороженого війни в Україні

Київ • УНН

 • 23867 перегляди

Шольц попередив, що негайне припинення вогню без серйозних переговорів і дорожньої карти справедливого миру легітимізує захоплення росією територій і призведе до нового замороженого конфлікту в Україні.

Шольц пояснив, що може призвести до замороженого війни в Україні

Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто на основі так званих нових реалій легітимізує захоплення росією територій й приведе до нового замороженого конфлікту. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Жодна країна не хоче миру більше ніж Україна, але давайте будемо чесний мир – це більше ніж відсутність війни. Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто на основі так званих нових реалій просто легітимізує захоплення росією землі й воно приведе до нового замороженого конфлікту

- сказав Шольц.

Шольц наголосив, що будь-які "стурбованості" росії щодо нібито безпеки, не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави – України.

"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф15.06.24, 15:34 • 18179 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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