Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и прочному миру, просто на основе так называемых новых реалий легитимизирует захват россией территорий и приведет к новому замороженному конфликту. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Ни одна страна не хочет мира больше чем Украина, но давайте будем честны мир - это больше чем отсутствие войны. Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру, просто на основе так называемых новых реалий просто легитимизирует захват россией земли и оно приведет к новому замороженному конфликту - сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что любые "обеспокоенности" россии относительно якобы безопасности, не могут оправдать вторжение в мирное соседнее государство - Украину.

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