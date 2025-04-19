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Самые горячие направления фронта: Генштаб ВСУ показал, где давит враг (карты)

Киев • УНН

 • 704 просмотра

В течение суток 18 апреля на фронте произошло 162 боевых столкновения. Самым активным было Покровское направление с 54 боями, враг также нанес 103 авиаудара и применил 2855 дронов.

Самые горячие направления фронта: Генштаб ВСУ показал, где давит враг (карты)

В течение суток 18 апреля на российско-украинском фронте произошло 162 боевых столкновения. Активнее всего оккупанты штурмуют позиции Сил обороны на Покровском направлении. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по состоянию на 08:00 19 апреля, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что в целом в пятницу, 18 апреля на фронте зафиксировано 162 боестолкновения.

За прошедшие сутки захватчики нанесли 5 ракетных и 103 авиационных удара, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 2855 дронов-камикадзе и осуществили 6237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 109 - из реактивных систем залпового огня

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Угроиды, Турья, Краснополье, Петрушевка, Малая Рыбица Сумской области; Зеленое Поле, Мирное, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Новоданиловка, Магдалиновка, Степногорск Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодези, Ямполевка, Торское.

На Северском направлении в районах Спорного и Верхнекаменского противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Часова Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак недалеко от Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Веселого, Вольного Поля и в направлении Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

В течение минувших суток на фронте Силы обороны ликвидировали еще 1180 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения армия рф потеряла более 940 тысяч военных. 

ВСУ продвинулись возле Торецка, враг имел успехи на четырех направлениях фронта: карты ISW19.04.25, 05:41 • 3114 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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