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Найгарячіші напрямки фронту: Генштаб ЗСУ показав, де тисне ворог (карти)

Київ • УНН

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Протягом доби 18 квітня на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Найактивнішим був Покровський напрямок із 54 боями, ворог також завдав 103 авіаудари та застосував 2855 дронів.

Найгарячіші напрямки фронту: Генштаб ЗСУ показав, де тисне ворог (карти)

Упродовж доби 18 квітня на російсько-українському фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Найактивніше окупанти штурмують позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) станом на 08:00 19 квітня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом у п'ятницю, 18 квітня на фронті зафіксовано 162 боєзіткнення.

Минулої доби загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області; Зелене Поле, Мирне, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Новоданилівка, Магдалинівка, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку в районах Спірного та Верхньокам’янського, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення армія рф втратила понад 940 тисяч військових. 

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW19.04.25, 05:41 • 3560 переглядiв

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