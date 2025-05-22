Самая доступная ипотека в Дії: благодаря єОселі более 17 тысяч семей получили ключи от собственного жилья
Киев • УНН
Благодаря программе єОселя тысячи украинских семей получили собственное жилье на сумму более 28 млрд грн. Подать заявку можно через приложение Дія.
В Украине уже тысячи семей приобрели собственное жилье благодаря єОселі на сумму более 28 млрд грн. Об этом сообщает Дія, передает УНН.
Детали
Как подать заявку на єОселю – полный алгоритм:
- откройте приложение Дія — Сервисы — єОселя;
- заполните заявку и выберите банки;
- заверьте заявку Дія.Підписом;
- получите предварительное решение от банков в приложении
и начните оформление ипотеки.
Напомним
В начале марта 2025 года первые украинцы приобрели жилье по программе єОселя с сертификатом єВідновлення.
Также УНН сообщал, что Кабинет министров Украины выделяет 298 млн гривен на восстановление трех жилых домов и больницы в Запорожской области и 598 млн грн на восстановление в Харьковской области.