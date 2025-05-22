Самая доступная ипотека в Дії: благодаря єОселі более 17 тысяч семей получили ключи от собственного жилья

В Украине уже тысячи семей приобрели собственное жилье благодаря єОселі на сумму более 28 млрд грн. Об этом сообщает Дія, передает УНН.

Детали

Как подать заявку на єОселю – полный алгоритм:

откройте приложение Дія — Сервисы — єОселя;

заполните заявку и выберите банки;

заверьте заявку Дія.Підписом;

получите предварительное решение от банков в приложении и начните оформление ипотеки.

Напомним

В начале марта 2025 года первые украинцы приобрели жилье по программе єОселя с сертификатом єВідновлення.

Также УНН сообщал, что Кабинет министров Украины выделяет 298 млн гривен на восстановление трех жилых домов и больницы в Запорожской области и 598 млн грн на восстановление в Харьковской области.