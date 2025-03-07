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Перші українці придбали житло через програму єОселя за допомогою сертифіката єВідновлення - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 18997 перегляди

Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.

Перші українці придбали житло через програму єОселя за допомогою сертифіката єВідновлення - Мінекономіки

Перші українці придбали житло за програмою єОселя з сертифікатом єВідновлення. Про це повідомляє Міністерство економіки України, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, перші позичальники скористалися сертифікатом єВідновлення для оплати першого внеску за іпотекою єОселя, що стало можливим завдяки змінам, ухваленим Урядом 16 серпня 2024 року. Ці зміни розширили можливості для забезпечення громадян власним житлом.

Першим клієнтом став банківський працівник Валерій зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), який після втрати свого будинку в Ірпені, зруйнованого під час російського вторгнення, придбав двокімнатну квартиру площею 62,6 кв. м. у рідному місті. Валерій використав сертифікат єВідновлення на суму 2,1 млн грн, а для залишку суми, розміром 1,9 мільйонів, скористався кредитом по програмі єОселя в Таскомбанку.

Другим клієнтом став також ВПО, який придбав квартиру в новобудові в Києві. Він отримав сертифікат єВідновлення на суму 1,76 млн грн і оформив кредит на суму 1,34 млн грн по єОселі в ПриватБанку. Площа його нової оселі становить 59 кв. м.

Можливість використання сертифікатів єВідновлення для першого внеску за іпотекою єОселя – це важливий крок у розширенні доступу українців до власного житла. І саме заради таких історій ми внесли зміни до умов програми. Щоб люди могли самі обирати - відремонтувати пошкоджене майно чи придбати нову оселю, використавши сертифікат як перший внесок за іпотекою. Перші успішні кейси показують, що ця можливість вже працює: люди отримують сертифікати, використовують їх для придбання житла та оформлюють доступні кредити за єОселею. Це дозволяє не лише забезпечити житлом тих, хто його втратив, а стимулювати будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів", – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України

- Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо 

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за програмою єОселя в "Дії" українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі. Понад 15 тисяч родин придбали власну домівку.

Аліна Волянська

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