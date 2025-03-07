Первые украинцы приобрели жилье через программу еОселя с помощью сертификата еВосстановление - Минэкономики
Киев • УНН
Двое ВПЛ стали первыми, кто приобрел жилье через программу еОселя, использовав сертификат еВосстановление в качестве первого взноса.
Первые украинцы приобрели жилье по программе еОселя с сертификатом еВосстановление. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, первые заемщики воспользовались сертификатом еВосстановление для оплаты первого взноса по ипотеке еОселя, что стало возможным благодаря изменениям, принятым Правительством 16 августа 2024 года. Эти изменения расширили возможности для обеспечения граждан собственным жильем.
Первым клиентом стал банковский работник Валерий со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), который после потери своего дома в Ирпене, разрушенного во время российского вторжения, приобрел двухкомнатную квартиру площадью 62,6 кв. м. в родном городе. Валерий использовал сертификат еВосстановление на сумму 2,1 млн грн, а для оставшейся суммы, размером 1,9 миллиона, воспользовался кредитом по программе еОселя в Таскомбанке.
Вторым клиентом стал также ВПЛ, который приобрел квартиру в новостройке в Киеве. Он получил сертификат еВосстановление на сумму 1,76 млн грн и оформил кредит на сумму 1,34 млн грн по еОсели в ПриватБанке. Площадь его нового жилья составляет 59 кв. м.
Возможность использования сертификатов еВосстановление для первого взноса по ипотеке еОселя – это важный шаг в расширении доступа украинцев к собственному жилью. И именно ради таких историй мы внесли изменения в условия программы. Чтобы люди могли сами выбирать - отремонтировать поврежденное имущество или приобрести новое жилье, использовав сертификат как первый взнос по ипотеке. Первые успешные кейсы показывают, что эта возможность уже работает: люди получают сертификаты, используют их для приобретения жилья и оформляют доступные кредиты по еОселе. Это позволяет не только обеспечить жильем тех, кто его потерял, но и стимулировать строительную отрасль и производство строительных материалов", – отметила Первая вице-премьер-министр Украины
Напоминаем
Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, по программе еОселя в "Дії" украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки. Более 15 тысяч семей приобрели собственное жилье.