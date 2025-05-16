Кабмін виділяє майже 300 млн гривень для Запорізької області: на що спрямують кошти

Кабінет міністрів виділяє 298 млн гривень для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Зокрема, планується відновити три житлові багатоповерхові будинки, а також про один заклад охорони здоров’я. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Понад 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою єВідновлення. Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Сьогодні виділяємо 298 млн гривень для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Мова йде про три житлові багатоповерхові будинки, а також про один заклад охорони здоров’я. Відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено понад 7 млрд гривень - сказав Шмигаль

Він також зазначив, що уряд затвердив протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн гривень на проєкти відбудови в Харківській області.

З цих коштів - 240 млн гривень піде на ремонт Харківської обласної лікарні. Ще 358 млн гривень направимо на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхівок у Харкові - додав Шмигаль.

Доповнення

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив, що уряд виділив Міністерству розвитку громад та територій з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 року на безповоротній основі 298 млн гривень на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Також Кабмін затвердив перелік проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Нагадаємо

Україна отримає 84 млн доларів США в якості додаткового фінансування від Світового банку за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).