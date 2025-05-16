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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Кабмин выделяет почти 300 млн гривен для Запорожской области: на что направят средства

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Правительство выделяет средства на восстановление трех жилых домов и больницы в Запорожской области. Также выделено 598 млн грн на восстановление в Харьковской области.

Кабмин выделяет почти 300 млн гривен для Запорожской области: на что направят средства

Кабинет министров выделяет 298 млн гривен для реализации четырех проектов восстановления в Запорожской области. В частности, планируется восстановить три жилых многоэтажных дома, а также одно учреждение здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Более 100 тысяч украинских семей получили выплаты и сертификаты по программе єВідновлення. Согласованы выплаты для почти 94 тысяч семей по компенсации за поврежденное жилье. Выдано 18 тысяч сертификатов для приобретения нового жилья взамен разрушенного. Сегодня выделяем 298 млн гривен для реализации четырех проектов восстановления в Запорожской области. Речь идет о трех жилых многоэтажных домах, а также об одном учреждении здравоохранения. Соответствующие средства будут выделены из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Всего в этом году из соответствующего Фонда уже выделено более 7 млрд гривен

- сказал Шмыгаль

Он также отметил, что правительство утвердило протокольное поручение о выделении еще 598 млн гривен на проекты восстановления в Харьковской области.

Из этих средств - 240 млн гривен пойдет на ремонт Харьковской областной больницы. Еще 358 млн гривен направим на аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт шести многоэтажек в Харькове

- добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что правительство выделило Министерству развития общин и территорий из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет остатков средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии по состоянию на 1 января 2025 года на безвозвратной основе 298 млн гривен на новую бюджетную программу для предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

Также Кабмин утвердил перечень проектов, финансирование которых осуществляется за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

Напомним

Украина получит 84 млн долларов США в качестве дополнительного финансирования от Всемирного банка по проекту "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Павел Башинский

Павел Башинский

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