Україна отримає 84 млн доларів від Світового банку: куди підуть кошти
Київ • УНН
Світовий банк виділить Україні 84 млн доларів на відновлення житла, пошкодженого агресією рф, за програмою єВідновлення. Фінансування дозволить відремонтувати понад 25 тисяч домогосподарств.
Україна отримає 84 млн доларів США в якості додаткового фінансування від Світового банку за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає УНН.
Деталі
Відповідне рішення схвалила Рада директорів Світового банку ще 9 травня. Дані кошти буде спрямовано на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, за програмою єВідновлення.
Завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч домогосподарств зможуть відремонтувати свої оселі. Також повідомляється, що угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали 15 травня.
Від України її підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, від Світового Банку - регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
Додатково
Проєкт НОРЕ спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, які підконтрольні Уряду України і які постраждали внаслідок російської збройної агресії на території України.
Понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно з початку проекту HOPE.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на війну, до держбюджету надійшло 856 млрд грн з податків, зборів та мит. За словами Шмигаля, українська економіка продовжує поступове відновлення попри всі труднощі повномасштабної російської агресії.