Украина получит 84 млн долларов от Всемирного банка: куда пойдут средства

Украина получит 84 млн долларов США в качестве дополнительного финансирования от Всемирного банка по проекту "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение одобрил Совет директоров Всемирного банка еще 9 мая. Данные средства будут направлены на восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии, по программе єВідновлення.

Благодаря этому финансированию более 25 тысяч домохозяйств смогут отремонтировать свои дома. Также сообщается, что соглашение о дополнительном финансировании между Украиной и Международной ассоциацией развития подписали 15 мая.

От Украины ее подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, от Всемирного Банка - региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Дополнительно

Проект НОРЕ направлен на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов в территориальных общинах, подконтрольных Правительству Украины и пострадавших в результате российской вооруженной агрессии на территории Украины.

Более 87 тысяч домохозяйств получили компенсацию за поврежденное имущество с начала проекта HOPE.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на войну, в госбюджет поступило 856 млрд грн из налогов, сборов и пошлин. По словам Шмыгаля, украинская экономика продолжает постепенное восстановление несмотря на все трудности полномасштабной российской агрессии.