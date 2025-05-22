Найдоступніша іпотека в Дії: завдяки єОселі понад 17 тисяч родин отримали ключі від власного житла

В Україні вже тисячі родин придбали власне житло завдяки єОселі на суму понад 28 млрд грн. Про це повідомляє Дія, передає УНН.

Деталі

Як подати заявку на єОселю – повний алгоритм:

відкрийте застосунок Дія — Сервіси — єОселя;

заповніть заявку та оберіть банки;

засвідчте заявку Дія.Підписом;

отримайте попереднє рішення від банків у застосунку й розпочніть оформлення іпотеки.

Нагадаємо

На початку березня 2025 року перші українці придбали житло за програмою єОселя з сертифікатом єВідновлення.

Також УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України виділяє 298 млн гривень на відновлення трьох житлових будинків та лікарні в Запорізькій області і 598 млн грн на відбудову в Харківській області.