Найдоступніша іпотека в Дії: завдяки єОселі понад 17 тисяч родин отримали ключі від власного житла

$41.440.05
46.910.26
ukenru
В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати
Ексклюзив
12:16 • 1762 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
09:24 • 47397 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
07:34 • 42983 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 95361 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 173860 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 156338 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 150784 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 313099 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 117402 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 143897 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
33%
748мм
Популярнi новини

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 58610 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

22 травня, 05:39 • 60245 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 43620 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 18626 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 10590 перегляди
Публікації

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 47417 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 124693 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 313120 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 256429 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 347124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Сполучене Королівство

Польща

Реклама
УНН Lite

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 10975 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 18996 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 43973 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 138470 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 160808 перегляди
Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Найдоступніша іпотека в Дії: завдяки єОселі понад 17 тисяч родин отримали ключі від власного житла

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Завдяки програмі єОселя тисячі українських родин отримали власне житло на суму понад 28 млрд грн. Подати заявку можна через застосунок Дія.

Найдоступніша іпотека в Дії: завдяки єОселі понад 17 тисяч родин отримали ключі від власного житла

В Україні вже тисячі родин придбали власне житло завдяки єОселі на суму понад 28 млрд грн. Про це повідомляє Дія, передає УНН.

Деталі

Як подати заявку на єОселю – повний алгоритм:

  • відкрийте застосунок Дія — Сервіси — єОселя;
    • заповніть заявку та оберіть банки;
      • засвідчте заявку Дія.Підписом;
        • отримайте попереднє рішення від банків у застосунку й розпочніть оформлення іпотеки.

          Нагадаємо

          На початку березня 2025 року перші українці придбали житло за програмою єОселя з сертифікатом єВідновлення.

          Також УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України виділяє 298 млн гривень на відновлення трьох житлових будинків та лікарні в Запорізькій області і 598 млн грн на відбудову в Харківській області.

          Яна Соколівська

          Яна Соколівська

          СуспільствоЕкономіка
          Харківська область
          Запорізька область
          Україна
          Brent
          $63.76
          Bitcoin
          $110,976.50
          S&P 500
          $5,852.88
          Tesla
          $335.56
          Газ TTF
          $36.26
          Золото
          $3,314.41
          Ethereum
          $2,652.50