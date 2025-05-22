Найдоступніша іпотека в Дії: завдяки єОселі понад 17 тисяч родин отримали ключі від власного житла
Київ • УНН
Завдяки програмі єОселя тисячі українських родин отримали власне житло на суму понад 28 млрд грн. Подати заявку можна через застосунок Дія.
В Україні вже тисячі родин придбали власне житло завдяки єОселі на суму понад 28 млрд грн. Про це повідомляє Дія, передає УНН.
Деталі
Як подати заявку на єОселю – повний алгоритм:
- відкрийте застосунок Дія — Сервіси — єОселя;
- заповніть заявку та оберіть банки;
- засвідчте заявку Дія.Підписом;
- отримайте попереднє рішення від банків у застосунку
й розпочніть оформлення іпотеки.
Нагадаємо
На початку березня 2025 року перші українці придбали житло за програмою єОселя з сертифікатом єВідновлення.
Також УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України виділяє 298 млн гривень на відновлення трьох житлових будинків та лікарні в Запорізькій області і 598 млн грн на відбудову в Харківській області.