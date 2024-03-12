Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Трансляция церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье вечером собрала самую большую телеаудиторию с 2020 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Шоу, которое транслировалось на телеканале ABC компании Walt Disney Co., привлекло внимание 19,5 миллиона зрителей. Это на 4,3% больше, чем в прошлом году.

Зрительская аудитория "Оскара" за последние годы уменьшилась, отмечает издание. Прошлогодняя церемония, на которой фильм "Все везде и сразу" получил награду за лучший фильм и шесть других трофеев, собрала 18,7 миллиона зрителей.

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Нынешнее шоу разорвало эту закономерность. Вместе Оппенгаймер из Universal Pictures и "Барби" от Warner Bros., еще один номинант на лучший фильм, собрали почти 1 миллиард долларов от продажи билетов на внутреннем рынке, что помогло обеспечить большую аудиторию на церемонии.

Пик зрительских симпатий к "Оскару" пришелся на 1998 год, когда 55,2 миллиона зрителей увидели, как "Титаник" стал главным победителем.

Напомним

Церемония награждения стала коронацией режиссера Кристофера Нолана, который шел к этому два десятилетия. Его фильмы "Мементо" и "Дюнкерк" были номинированы на премию "Оскар", но так и не получили главных наград. Фильм Нолана "Оппенгеймер" об отце атомной бомбы получил семь наград, в том числе выиграл главные номинации "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер".

В номинации "Лучший документальный фильм" победила украинская лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года. "Мир увидел правду о преступлениях россии. Наш фильм разбил вражескую пропаганду", - отреагировал председатель ОФИСа Президента Украины Андрей Ермак.

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