Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
bloomberg-lpBloomberg L.P.
andrii-yermakАндрей Ермак
mariupolМариуполь
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  23250 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  75371 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  88645 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  110909 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125695 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122741 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114315 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114341 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105308 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189063 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Новости по теме
Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

  •  9223 просмотра
Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

  •  10603 просмотра
В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

  •  13354 просмотра
Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

  •  10973 просмотра
Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

  •  12556 просмотра
США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

  •  14633 просмотра
На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

  •  12520 просмотра
Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

  •  11771 просмотра
Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

  •  17803 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

  •  16925 просмотра

Популярные

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  107780 просмотра
Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

  •  48061 просмотра
Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

  •  45148 просмотра
Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

  •  39790 просмотра
В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

  •  36025 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  107780 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  141292 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  173992 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  258508 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  258016 просмотра

Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Трансляция вручения "Оскара" собрала 19,5 миллионов зрителей, что является самой большой телеаудиторией с 2020 года. Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил 7 наград, в том числе за лучший фильм, а украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом.

Культура •   •  9223 просмотра
Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей

Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

Nord Stream судится со страховщиками на сумму около 400 миллионов евро за отказ покрывать взрывы, которые повредили газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Экономика •   •  10603 просмотра
Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

Польша готовит закон о национальной обороне и планирует построить бомбоубежища в преддверии возможного нападения россии.

Война •   •  13354 просмотра
В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти из Италии товары на сумму 3,3 млн грн, в частности одежду, косметику, усилители, вино, табачные изделия и лекарства, оборот которых ограничен, которые были изъяты таможенниками в пункте пропуска "Порубное-Сирет".

Криминал и ЧП •   •  10973 просмотра
Таможенники помешали попытке незаконного импорта на сумму более 3 млн гривен

Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

Российский военный транспортный самолет Ил-76 разбился под Иваново во время взлета, все 16 человек, находившихся на борту, погибли из-за возгорания двигателя, вызванного технической неисправностью.

Война •   •  12556 просмотра
Смертельная авиакатастрофа российского Ил-76 под Иваново: в сети появились фото

США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов.

Война •   •  14633 просмотра
США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

На трассе Одесса-Рени между селами Паланка и Удобное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей, которое временно затруднило движение транспорта и привело к травмированию человека.

Криминал и ЧП •   •  12520 просмотра
На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Инаугурация новоизбранного президента россии состоится 7 мая, после чего 8 мая состоится назначение премьер-министра.

Новости Мира •   •  11771 просмотра
Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ

Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

россия внесла законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украине 1954 года, пытаясь легитимизировать его незаконную оккупацию, но Украина осудила его как отчаянный пропагандистский шаг, который не изменит признанной международным сообществом реальности, что Крым - это Украина.

Война •   •  17803 просмотра
Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 308,4 млн евро, включая софинансирование артиллерийских систем "Цезарь", минометов и боеприпасов.

Война •   •  16925 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию