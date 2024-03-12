Помог вывезти отснятый материал: полицейский среди тех, благодаря кому мир увидел оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  117598 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  111090 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  113298 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  104860 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188816 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177716 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173458 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275609 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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Сотрудник полиции Владимир Никулин помог съемочной группе оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" выехать из осажденного города с кадрами, разоблачающими российские зверства.

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Помог вывезти отснятый материал: полицейский среди тех, благодаря кому мир увидел оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

Зеленский считает, что Макрон изменил свою позицию относительно "неизбежного поражения россии", потому что путин обманул его лично. Макрон понял, что защита Украины означает защиту Франции и Европы.

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Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

В Disney объяснили, почему вырезали победу "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскара"

Компания Disney Entertainment назвала причиной исключения награды украинскому документальному фильму "20 дней в Мариуполе" из сокращенной международной телевизионной версии "Оскара" нехватку времени.

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В Disney объяснили, почему вырезали победу "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскара"

Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа

Израиль проверил, был ли убит Марван Исса, второй по влиятельности лидер ХАМАС и заместитель Мохаммеда Дейфа, во время авиаудара в Газе во время продолжающегося конфликта.

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Зеленский о возможной отправке западных войск в Украину: "Речь идет лишь об обучении в различных областях"

Зеленский уточнил, что предложение Макрона по западной поддержке, включая потенциальное развертывание войск, касается только подготовки украинских сил в различных сферах, а не прямого военного вмешательства.

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Зеленский о возможной отправке западных войск в Украину: "Речь идет лишь об обучении в различных областях"

В Тернопольской области из-за ночной атаки "шахедами" произошел пожар на объекте инфраструктуры

В результате атаки вражеских БПЛА на объекте инфраструктуры в Тернопольской области возник пожар, что привело к временному прекращению электро- и газоснабжения в соседнем населенном пункте.

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В Тернопольской области из-за ночной атаки "шахедами" произошел пожар на объекте инфраструктуры

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Противник сосредоточил свои атакующие усилия на Лиманском направлении, пытаясь при поддержке авиации и артиллерии продвинуться в районе Белогоровки и южнее Невского.

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Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.

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Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского