Помог вывезти отснятый материал: полицейский среди тех, благодаря кому мир увидел оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

Полицейский Владимир Никулин не только главный герой оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе", но и его спаситель. Правоохранитель помог спастись съемочной группе и вывезти отснятый материал из захваченного города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вместе со съемочной группой они ехали 20 часов на разбитом авто по оккупированной территории. Никулин вез журналистов вместе с собственной семьей. Они проехали 15 вражеских блокпостов.

Страшно подумать, что было бы, если бы оккупанты нашли под сиденьями видеозаписи с доказательствами убийств мариупольцев российскими оккупантами, - говорится в сообщении.

Справочно

Владимир Никулин служит уже 30 лет. В 2014 году выехал из временно оккупированного Донецка, нес службу в окруженном Мариуполе. Сейчас работает заместителем начальника отдела документального обеспечения Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Был ранен во время российского обстрела Покровска, когда оказывал помощь пострадавшим. Осколок пробил ему легкое.

Полицейский призывает международное сообщество помнить о преступлениях российских захватчиков и напоминает, что эти 20 дней в Мариуполе - это было только начало. И до сих пор оккупационные войска ежедневно безжалостно уничтожают Украину.

Напомним

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно