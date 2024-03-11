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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно

Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 19:20  •  1750 просмотра

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Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премии "Оскар", но его победу вырезали из сокращенной телевизионной трансляции, организованной компанией The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company Limited, которая является организатором нынешней премии "Оскар", вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной телеверсии. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

"В международную телеверсию "Оскар" не включили победу "20 дней в Мариуполе". На телеканале Суспільне Культура сегодня в 20:30 был запланирован показ сокращенной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время также нет некоторых других категорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания выразила возмущение The Walt Disney Company Limited, которая является организатором нынешней премии. Общественное вместо сокращенной версии транслирует полную версию, которая была в прямом эфире в ночь с 10 на 11 марта.

Напомним

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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