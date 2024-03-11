Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно

The Walt Disney Company Limited, которая является организатором нынешней премии "Оскар", вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной телеверсии. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

"В международную телеверсию "Оскар" не включили победу "20 дней в Мариуполе". На телеканале Суспільне Культура сегодня в 20:30 был запланирован показ сокращенной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время также нет некоторых других категорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания выразила возмущение The Walt Disney Company Limited, которая является организатором нынешней премии. Общественное вместо сокращенной версии транслирует полную версию, которая была в прямом эфире в ночь с 10 на 11 марта.

Напомним

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".