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Сам себя премировал: в Хмельницкой области будут судить директора коммунального учреждения

Киев  •  УНН

 • 1531 просмотра

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Руководителя коммунального учреждения в Каменце-Подольском будут судить за незаконное назначение премий себе и работникам. Чиновник нанес ущерб местному бюджету на 100 тысяч гривен, которые уже возместил.

Будут судить директора коммунального учреждения Каменец-Подольского горсовета, за назначение себе надбавок и премий. Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области, пишет УНН.

Прокурорами Каменец-Подольской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из коммунальных учреждений городского совета по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что в течение нескольких лет чиновник назначал без какого-либо согласования с органом высшего уровня как самому себе, так и работникам руководящего состава коммунального учреждения надбавки и премии.

Своими действиями он нанес ущерб местному бюджету на сумму более 100 тыс. грн.

В настоящее время средства им возмещены.

Напомним

Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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