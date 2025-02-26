Сам себя премировал: в Хмельницкой области будут судить директора коммунального учреждения
Киев • УНН
Руководителя коммунального учреждения в Каменце-Подольском будут судить за незаконное назначение премий себе и работникам. Чиновник нанес ущерб местному бюджету на 100 тысяч гривен, которые уже возместил.
Будут судить директора коммунального учреждения Каменец-Подольского горсовета, за назначение себе надбавок и премий. Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области, пишет УНН.
Прокурорами Каменец-Подольской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из коммунальных учреждений городского совета по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины),
Детали
Установлено, что в течение нескольких лет чиновник назначал без какого-либо согласования с органом высшего уровня как самому себе, так и работникам руководящего состава коммунального учреждения надбавки и премии.
Своими действиями он нанес ущерб местному бюджету на сумму более 100 тыс. грн.
В настоящее время средства им возмещены.
Напомним
Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.