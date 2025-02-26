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Сам себе преміював: на Хмельниччині судитимуть директора комунального закладу

Київ  •  УНН

 • 27047 перегляди

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Керівника комунального закладу в Кам'янці-Подільському судитимуть за незаконне призначення премій собі та працівникам. Посадовець завдав шкоди місцевому бюджету на 100 тисяч гривень, які вже відшкодував.

Судитимуть директора комунального закладу Кам’янець-Подільської міськради, за призначення собі надбавок та премій. Про це повідомляє прокуратура Хмельниччини, пише УНН.

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора одного із комунальних закладів міської ради за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що протягом декількох років посадовець призначав без будь-якого погодження із органом вищого рівня як самому собі, так і працівникам керівного складу комунального закладу надбавки та премії.

Своїми діями він завдав шкоди місцевому бюджету на суму понад 100 тис. грн.

На даний час кошти ним відшкодовано.

Нагадаємо

Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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