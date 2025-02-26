Сам себе преміював: на Хмельниччині судитимуть директора комунального закладу
Київ • УНН
Керівника комунального закладу в Кам'янці-Подільському судитимуть за незаконне призначення премій собі та працівникам. Посадовець завдав шкоди місцевому бюджету на 100 тисяч гривень, які вже відшкодував.
Судитимуть директора комунального закладу Кам’янець-Подільської міськради, за призначення собі надбавок та премій. Про це повідомляє прокуратура Хмельниччини, пише УНН.
Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора одного із комунальних закладів міської ради за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України),
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Встановлено, що протягом декількох років посадовець призначав без будь-якого погодження із органом вищого рівня як самому собі, так і працівникам керівного складу комунального закладу надбавки та премії.
Своїми діями він завдав шкоди місцевому бюджету на суму понад 100 тис. грн.
На даний час кошти ним відшкодовано.
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Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.