Ексчиновник Держказначейства на Полтавщині приховав понад 95 млн грн
Київ • УНН
Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.
Колишнього посадовця підозрюють у брехні в декларації – за даними слідства, він не задекларував понад 95 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.
Йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України)
За версією слідства, колишній посадовець, працюючи у Держказначействі, подав декларацію за 2023 рік, вказавши неправдиві дані.
Сума розбіжностей – понад 95 мільйонів гривень. Зараз триває розслідування.
Над справою працюють слідчі поліції Полтавщини за підтримки управління стратегічних розслідувань.
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