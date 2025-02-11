Ексчиновник Держказначейства на Полтавщині приховав понад 95 млн грн

Колишнього посадовця підозрюють у брехні в декларації – за даними слідства, він не задекларував понад 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

Йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, колишній посадовець, працюючи у Держказначействі, подав декларацію за 2023 рік, вказавши неправдиві дані.

Сума розбіжностей – понад 95 мільйонів гривень. Зараз триває розслідування.

Над справою працюють слідчі поліції Полтавщини за підтримки управління стратегічних розслідувань.

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