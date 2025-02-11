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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118818 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ексчиновник Держказначейства на Полтавщині приховав понад 95 млн грн

Ексчиновник Держказначейства на Полтавщині приховав понад 95 млн грн

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 • 23917 перегляди

Колишнього посадовця Держказначейства на Полтавщині підозрюють у недостовірному декларуванні. За даними слідства, він не вказав у декларації за 2023 рік понад 95 мільйонів гривень.

Колишнього посадовця підозрюють у брехні в декларації – за даними слідства, він не задекларував понад 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.  

Йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За версією слідства, колишній посадовець, працюючи у Держказначействі, подав декларацію за 2023 рік, вказавши неправдиві дані.

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Сума розбіжностей – понад 95 мільйонів гривень. Зараз триває розслідування.

Над справою працюють слідчі поліції Полтавщини за підтримки управління стратегічних розслідувань.

Нагадаємо

У Київській міській раді викрили злочиннну організацію, що була задіяна у земельній корупції. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Кримінал та НП
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