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Экс-чиновник Госказначейства на Полтавщине скрыл более 95 млн

Экс-чиновник Госказначейства на Полтавщине скрыл более 95 млн

Киев  •  УНН

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Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.

Бывшего чиновника подозревают во лжи в декларации - по данным следствия, он не задекларировал более 95 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.  

Ему инкриминируют декларирование недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший чиновник, работая в Госказначействе, подал декларацию за 2023 год, указав ложные данные.

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Сумма расхождений - более 95 миллионов гривен. Сейчас продолжается расследование.

Над делом работают следователи полиции Полтавщины при поддержке управления стратегических расследований.

Напомним,

В Киевском городском совете разоблачили преступную организацию, которая была задействована в земельной коррупции. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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