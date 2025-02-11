Экс-чиновник Госказначейства на Полтавщине скрыл более 95 млн
Киев • УНН
Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.
Бывшего чиновника подозревают во лжи в декларации - по данным следствия, он не задекларировал более 95 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
Ему инкриминируют декларирование недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)
По версии следствия, бывший чиновник, работая в Госказначействе, подал декларацию за 2023 год, указав ложные данные.
Сумма расхождений - более 95 миллионов гривен. Сейчас продолжается расследование.
Над делом работают следователи полиции Полтавщины при поддержке управления стратегических расследований.
Напомним,
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