Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан не поедет на этой неделе в Саудовскую Аравию на переговоры, потому что едва не сломал ребро. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Его слова цитирует Reuters, передает УНН.

Травма повлияла на его (Салливана - ред.) способность путешествовать. - сообщил Кирби.

Поэтому пока Саливан выздоравливает, как уточнил Кирби, от трещины ребра, его рабочая поездка в Саудовскую Аравию отменена.

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Джейк Салливан должен был на этой неделе встретиться в Саудовской Аравии с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Политики должны были говорить о том, как США может помочь в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Эти переговоры были прекращены сразу после атаки палестинских бойцов ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующего нападения Израиля на управляемую ХАМАС Газу, но в последние месяцы разговоры возобновились.