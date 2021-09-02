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Актуальное
Саботаж Минских договоренностей: Украина отреагировала на решение РФ заблокировать миссию ОБСЕ на границе

Саботаж Минских договоренностей: Украина отреагировала на решение РФ заблокировать миссию ОБСЕ на границе

Киев  •  УНН

 • 27115 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина решительно осуждает деструктивную позицию Российской Федерации в вопросе продления срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Так, 2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу “Гуково” и “Донецк” после 30 сентября 2021 года.

Цитата

“Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией”, — говорится в комментарии МИД.

“Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта”, — подчеркнули дипломаты.

Сообщается, что Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию РФ и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта, отметили в МИД.

Цитата

“Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральной секретаршей ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями “Запад 2021”, — отметили в дипведомстве.

Контекст

Россия сегодня объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

Добавим

В мае текущего года Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца.

Миссию продолжили только на два месяца, до 31 июля.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Стоит также отметить, что, согласно решению от 22 июля, летом работа миссии была также продолжена всего на два месяца, до 30 сентября.

Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.

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