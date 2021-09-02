Саботаж Мінських домовленостей: Україна відреагувала на рішення РФ заблокувати місію ОБСЄ на кордоні

Деталі

Так, 2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк” після 30 вересня 2021 року.

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“Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією”, — йдеться в коментарі МЗС.

“Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту”, — підкреслили дипломати.



Повідомляється, що Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію РФ та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід’ємною передумовою розв’язання російсько-українського збройного конфлікту, наголосили в МЗС.

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“Україна підтверджує готовність до тісної взаємодії зі Шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків, включно із застосуванням усіх наявних інструментів та механізмів ОБСЄ, для упередження та мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи РФ, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями “Захід 2021”, — наголосили у дипвідомстві.

Контекст

Росія сьогодні оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.



Додамо

У травні поточного року Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці.



Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня.

У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.



Варто також відзначити, що, згідно з рішенням від 22 липня, влітку робота місії була також продовжена всього на два місяці, до 30 вересня.

Місія ОБСЄ працює у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.