Україна про продовження мандату ОБСЄ: Росія прагне продовжувати постачання зброї на окуповані території

Цитата

“28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску „Гуково“ і „Донецьк“ до 31 липня. Російська Федерація завадила продовженню мандата місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців без об‘єктивних причин”, — заявили в МЗС.

Деталі

Зі слів дипломатів, Міністерство вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ.

Таке рішення, підкреслюють в МЗС, значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії.

Цитата

“Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України. Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту”, — наголосили у відомстві.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці.

Додамо

Згідно з січневим рішенням, мандат про розміщення спостерігачів ОБСЄ діє на двох російських пунктах пропуску “Донецьк” і “Гуково” на російсько-українському кордоні до 31 травня 2021 року.

Місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.