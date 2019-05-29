Саакашвили заявил, что не хочет участвовать в выборах в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что не хочет участвовать в парламентских выборах. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"У меня нет желания участвовать в парламентских выборах", - сказал Саакашвили на вопрос, намерен ли он участвовать в парламентских выборах.
Саакашвили отметил, что, вместо того, будет способствовать приходу новых людей к власти, давать советы и консультировать.
Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не мстить, а строить новую страну.
Как сообщал УНН, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили прилетел в Киев.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.